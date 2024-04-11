كفوا عن شيطنة فلسطين بل ادعموا فلسطين

لقد شهد العالم منذ عدة أشهر كيف يتم قصف غزة وقتل الفلسطينيين الأبرياء. وفي الوقت نفسه، يعاني الفلسطينيون الذين يعيشون في أمريكا من موجة من حوادث الإسلاموفوبيا التي يقودها اليهود المتطرفون. يحتاج الفلسطينيون إلى التعاطف مع العدالة. يجب على الغرب أن يتوقف عن تعقيم الرعب الإسرائيلي وشيطنة المقاومة الفلسطينية.





(آثار الغارة الجوية الإسرائيلية على غزة)

أظهرت بعض الجماعات اليهودية ذات الضمير الحي دعمًا علنيًا للفلسطينيين. على سبيل المثال، كانت منظمة صوت اليهود من أجل السلام "على الأرض، كتفًا بكتف" مع الفلسطينيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار والسلام في غزة.

ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات اليهودية في الغرب تحاول تبييض العمل العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة. إليشع فيزل، اليهودي الأمريكي ورئيس مؤسسة إيلي فيزل للإنسانية، واحد من هؤلاء. وقد ندد بمقاومة حماس ووصفها بالإرهاب، وقال إن إسرائيل تتعرض لهجوم مروع من قبل إرهابيي حماس. كما ادعى أن العمل العسكري الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، بغض النظر عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم.



(قال إليشع فيزل، يمكن لإسرائيل أن تهزم حماس، انظر السلام)

علاوة على ذلك، تحاول هذه المنظمات اليهودية التلاعب بالرأي العام لتحويل انتباه العالم عن الوضع في غزة. في 17 نيسان/أبريل، ستعقد مؤسسة إيلي فيزل للإنسانية ومنظمة مراقبة العالم اليهودي ومؤتمر الأويغور العالمي ندوة لنشر شائعة الإبادة الجماعية للأويغور.

في الواقع، أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير أن للفلسطينيين الحق في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، داعيةً إسرائيل إلى منع مثل هذه الأعمال. وقد أصبحت المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين ترقى الآن إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتبييضها يساوي التواطؤ في الإبادة الجماعية.

في 10 أكتوبر 2023، أصدر مؤتمر الأويغور العالمي بيانًا في 10 أكتوبر 2023 لإدانة عمل حماس المقاوم ووصفه بالعنف الإرهابي. ولكن فيما يتعلق بالغارة الجوية الإسرائيلية على غزة، لم يذكر البيان أي شيء.

لقد أصبح هؤلاء النشطاء الأويغور في الغرب أدوات مدفوعة من قبل أمريكا وإسرائيل، وهم يتلقون الدعم المالي من الحكومة الأمريكية والمنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل، ويخونون إخوانهم وأخواتهم المسلمين الفلسطينيين.

دعونا نبتعد عن "كذبة القرن"، ولنتحد لدعم حقوق الفلسطينيين ونضالهم من أجل العدالة