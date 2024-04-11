يحاكي هجوماً على إيران.. الاحتلال يجري تدريبات مشتركة مع سلاح الجو القبرصي

وطن: كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي النقاب، الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، عن أن ما يسمى "سلاح الجو الإسرائيلي" أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، تمريناً مشتركاً مع نظيره من قبرص الرومية يحاكي هجوماً على إيران.

الإذاعة قالت: "في الأيام القليلة الماضية، تم تنفيذ تمرين مشترك مع الجيش القبرصي في أجواء قبرص (اليونانية)، يحاكي عملية جوية وهجوم على هدف بعيد"، مضيفة :"تم تصميم التمرين لمحاكاة هجوم في إيران".

وأشارت إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي كان قد أوقف قبل نصف عام تمريناته بسبب انشغاله في الحرب في قطاع غزة والجبهة الشمالية ولكنه استأنفها مؤخراً، في ظل تهديدات طهران".

وتتحسب دولة الاحتلال لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

هجوم محتمل

وبدوره، فقد أشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الخميس، إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، سيصل إلى "إسرائيل" اليوم الخميس.

الموقع العبري قال: "سيصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال إريك كوريلا، إلى إسرائيل الخميس لإجراء محادثات تنسيق حول التحضير لهجوم محتمل من قبل إيران".

كما أضاف: "سيجتمع الجنرال كوريلا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت في ضوء الاستعدادات المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل، الأمر الذي قد يزيد من تصعيد الصراع في المنطقة".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم: "تستعد إسرائيل أيضاً لسيناريو هجوم صاروخي غير مسبوق من الأراضي الإيرانية. في مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن ترد إسرائيل بهجوم ضد إيران".

وقال: " قال مسؤولون من الجانبين إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أجروا سلسلة من المشاورات على جميع المستويات في الأيام الأخيرة للتحضير لرد إيراني".

تهديد خامنئي

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن "إسرائيل" ارتكبت خطأ عندما قتلت الجنرال الإيراني محمد رضا زاهدي، الذي كان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، إن "إسرائيل أكدت للولايات المتحدة على أنها يمكن أن تساعد في الحد من الهجوم الإيراني من خلال إرسال رسائل تحذير هادئة وعلنية إلى الإيرانيين وكذلك من خلال استعراض القوة العسكرية في المنطقة".

وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة عززتا التنسيق بشأن الدفاعات الصاروخية والطائرات بدون طيار في المنطقة في الأيام الأخيرة قبل هجوم إيراني محتمل". ولم تعلق قبرص اليونانية على الفور على التقرير الإسرائيلي.

عربي بوست