جيش الاحتلال يعلن عن "عملية عسكرية بالنصيرات"

وطن: أعلن جيش الاحتلال، عن "شروعه، ليلة الخميس، بتنفيذ عملية برية عسكرية تستهدف مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.

وبحسب بلاغ للإعلام نشره، صباح اليوم، "بدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية الليلية فوق الأرض وتحتها في المنطقة".

ولفت جيش الاحتلال إلى أن "منطقة النصيرات هي إحدى المناطق في وسط قطاع غزة التي لم ينفذ الجيش عمليات فيها"، وأضاف أن "كتيبة تابعة لحماس لا تزال تعمل في المخيم"، وأنها "لم تجرد بعدُ من قدراتها العسكرية"، وفق زعمه.

كما وذكر أن العملية تنفذها "مجموعة تابعة للواء 401، ومجموعة تابعة للواء "الناحال"، ووحدات أخرى تحت قيادة الفرقة 162".

من جهتها اعتبرت مصادر فلسطينية متابعة أن "الهدف المباشر" من وراء تجدد العدوان على النصيرات وغيرها من المناطق المتاخمة وسط القطاع، إنما يستهدف "تكثيف الضغوطات على الأهالي لتهجيرهم ودفعهم إلى النزوح من المنطقة".







