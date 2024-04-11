شرطة الاحتلال تزعم: "اعتقال خلية خططت لاستهداف قطار الركاب في القدس"

وطن: زعمت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، اعتقال ما وصفتها بـ "خلية من سكان القدس، خططت لتنفيذ "هجوم يستهدف قطار الركاب" في المدينة.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن "المجموعة قامت، بالإضافة إلى تجهيز عبوات أنبوبية، بإلقاء الحجارة على قطار الركاب، وقوات الشرطة في القدس.

ووفق بيان الشرطة، فإن المعتقلين "عددهم أربعة، وأعمارهم تترواح بين 15 إلى 16 سنة، وقاموا بإجراء تدربيات لتنفيذ العملية".

ويفترض، بحسب المصدر، أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية "لائحة الاتهام"، غدًا، الجمعة.

المصدر: عرب 48