زينب الغنيمي تكتب لوطن: في أول أيّام عيد الفطر، غزة تنتحب و 122 من الشهداء يلتحفون التراب في ملابس العيد

في اليوم الأول لعيد الفطر الذي لم يكن سعيدًا، قُصفت مناطق عدة في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية، وأوقعت هذه الغارات الصهيونية القاتلة المزيد من الشهيدات والشهداء، بهدف الضغط على الشعب في قطاع غزة لاستمرار النزوح من مكانٍ لآخر، ولإجبار قوى المقاومة على الركوع والاستسلام لحكومة الحرب الفاشية، التي رفضت الشروط الفلسطينية لعقد اتفاقٍ لوقف إطلاق النار.

تُصرّ دولة الاحتلال الصهيونية على الاستمرار بانتقامها ردًّا على هزيمتها النكراء استخباراتيًا وعسكريًا في السابع من أكتوبر الماضي، وتُصعُّد هجماتها العسكرية لفرض شروطها المُذلّة مثل أن يستسلم رجال المقاومة ويسلموا أسلحتهم مقابل وقف إطلاق النار، وقد استهدفت اليوم ثلاثةً من أبناء رئيس حركة حماس اسماعيل هنية وثلاثة من أحفاده بقصف سيارتهم في مخيم الشاطئ وقد استشهدوا على الفور، وذلك ظنًّا من قادة الحرب أنّ هذه الجريمة ستُجبر حماس على الركوع وقبول شروط قادة الحرب الصهاينة.

ولا شكّ بأنّ الحكومة الصهيونية تستمر في سياساتها المُدمّرة لكونها تتلقى الدعم المباشر وتأييد شروطها من قبل الإدارة الأمريكية، والتي صعّدت من لهجتها في الأيام الأخيرة على لسان وزير خارجيتها بالقول الآمر "إن على حماس أن تستجيب فورًا للمقترحات الإسرائيلية المعروضة عليها"، أي أنّ لغة التهديد واضحة في هذا التصريح.

وقد كشف تشدّد الكيان الصهيوني في شروطه للموافقة على هدنة وبوضوح شديد عن نواياه الغادرة لجهة استمراره باستكمال خططه التدميرية مع استعداده للتضحية بالأسرى الصهاينة لدى حماس، وتتمثُل خطته في اقتحام رفح والقيام بعمليّاتٍ عسكرية بريّة ضد السكان لإجبارهم على النزوح مجددًا.

وقد كانت غارات الطيران اليوم قريبةً ومكثفةً بعمق بحيث شعرتُ وكأنّنا نعود مُجددًا للأيام الساخنة للعدوان الفاشي، ولا شك أنها رسائل مباشرة من حكومة الحرب حتى في يوم العيد تقول فيها "لن نترككم تعيشون يومًا واحدًا بأمان".

لقد بات شعبنا في قطاع غزة يُدرك جيدًا الأهداف الحقيقية للعدو الصهيوني، ويُدرك أيضًا أن أيّ تنازلٍ أو استسلام يعني الفناء الكلّي لقطاع غزة، لذلك فإنه من المهم التشبّث بالأمل بأن ينتهي هذا العدوان البغيض، والمزيد من الصبر والتحمّل هو وسيلة شعبنا بانتظار النور بعد هذا الليل الحالك.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار