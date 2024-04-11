زينب الغنيمي تكتب لوطن: عيد الفطر في قطاع غزّة مُتّشحٌ بالسّواد في ظل العدوان الصهيوني الفاشي

الأربعاء أول أيام عيد الفطر، ولكن العدوان الصهيوني ما يزال مستمرًا، اليوم في وقفة العيد سقط 153 شهيدة وشهيدًا، حيث يُصرُّ العدوّ على مُلاحقة الشعب في كُلّ زُقاق وفي كلّ حي وفي كلّ مدينة، يقتل الأطفال والنساء والرجال، ويُدمّر البيوت ويُجرّف الشوارع والبنية التحتية، وكي يستمر الناس في لبس الأسود القاتم حُزنًا على من فُقدوا وفُقدن.

أتي العيدُ نعم، ولكنّ الأطفال بلا بيوت، بلا أراجيح، بلا ملابس جديدة، بلا حلويات، بلا ألعاب، وبلا عيدية، والآلاف منهم بلا آباء أو أمهات.

في قطاع غزة، سيُقيم الناس صلاة العيد وفق الأُصول الدينية ربما، لكنّهم لن يتمكنوا من الاحتفال كعادتهم سنويًا، لا في زيارة الأقارب، ولا بتوزيع الهدايا والحلويات عليهم، ولا بإعطاء العيدية (مبلغ من النقود) للأطفال وللأقارب من الدرجة الأولى، حيث تحظى النساء عادةً بنصيب الأسد من العيدية. أيضًا، جرت العادة أن تكون وجبة الإفطار في أوّل يومٍ للعيد لدى أهالي غزة حسب عاداتهم هي السمك المُملّح (الفسيخ)، وأن تكون وجبة الغداء طبق الفتة باللحم أو الدجاج المحشو والمحمّر، أو السُماقية باللحم وهي من الأكلات الغزاوية الشهيرة.

ولكن فإنّ ما حدث خلال شهر رمضان يحدثُ في هذا العيد، إذ يشعر الناس بالغربة حتى لو كانوا في منازلهم، كما أنّ معظم البيوت التي ما زالت جدرانها واقفة يغيب أهلها الذين أُجبروا على النزوح عنها، وهم الآن في الخيام وفي مراكز الإيواء، أو في بيوتٍ مستأجرة خارج مناطقهم وحاراتهم، ولا يستطيعون الإحساس بالعيد لأنه لا يُمكنهم شراء ملابس جديدة للأطفال، ولن يستطيعوا نصب الأراجيح بين الخيمة والخيمة، أو في ساحة المدرسة، ولن يستطيعوا شراء اللحم أو الدجاج لعمل الفتة خصوصًا في غزة وشمالها، حيث يصل سعر كيلو الدجاج أو اللحم المثلج إلى نحو مائة شيكل أي 27 دولار أمريكي، كما يبلغ سعر كيلو الأرز حاليًا خمسين شيكلاً أي 13.3 دولارًا، وستغيب الشوكولاتة عن موائد الضيافة لأنها مفقودة، وأيضًا الحلويات لأنّها نادرة ومرتفعة الثمن.

ولن يتمكّن الأطفال من الحصول على العيدية، فمعظم الرجال والنساء لا يملكون المال ليمنحوه لأحد، وإن وُجد فسيكون محدودًا حيث ليس هناك أيّة سيولة نقدية كما لا تُوجد أيّة بنوك لحصول الموظفين والموظفات على الرواتب، ولا توجد وظائف كي يحصل الناس على المال مقابل العمل.

ورغم هذا الواقع المرير، يُحاول الناس قدر الإمكان الاستعداد للاحتفال بالعيد بالقدر المُستطاع في محاولةٍ للانتصار على ضعفهم، ولتجاوز أزماتهم النفسية وحزنهم على ما فقدوه ومَن فقدوهم وفقدوهنّ.

فمنذ عدّة أيام، لاحظت استعداد الجيران في المنزل المجاور نصف المهدوم، والذي يأوي ما لا يقلّ عن أربعين شخصًا من النازحات والنازحين، يُحاولون إشاعة الفرحة لأطفالهم فصنعوا أرجوحةً على السطح، تعويضًا عن عدم وجود أماكن اللعب في الحدائق العامة والساحات التي اختفت من الوجود.

كذلك لاحظت استعداد بعض الشباب والشابات النشطاء مع مؤسسات المجتمع المدني الذين يقومون بعمل مبادرات تنشيطية لدعم الأطفال على مستوى مناطق القطاع المختلفة حيث سيتوجّهون إلى مراكز الإيواء لتسليتهم وصناعة البسمة على وجوههم وتخفيف همومهم.

ولا شك أنّ شعبنا في قطاع غزة يعتبر أنّ يوم انتهاء هذا العدوان الغاشم هو يوم العيد الحقيقي والذي يمكنهم الاحتفال به حقًا، بالرغم من عدم الاطمئنان لكلّ ادعاءات حكومة الحرب الفاشية بشأن قبولها لأيّ اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إنهاء العدوان إلى غير رجعة، ولكن يبقى الأمل دافعًا للحياة وجميعنا نرجو ألّا تطول هذه الشدة أكثر.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار