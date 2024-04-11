زينب الغنيمي تكتب لوطن: مفاوضات عبثية حول اتفاق لإنهاء العدوان الصهيوني، ولكن مرّةً أخرى لا اتفاق

تلعب الإدارة الأمريكية منذ بعض الوقت لعبةً جديدةً حيث تضع نفسها الآن كوسيط للوصول لاتفاق بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت عرّاب هذا العدوان، وقدّمت دعمًا مباشرًا لحكومة الحرب الفاشية، بل وجذبت العديد من الدول لتحذو حذوها سواء الدول الأوروبية أو دولًا أخرى حول العالم. وتمثّل ذلك الدعم على المستوى العسكري بتقديم الأسلحة مجانًا، عدا عن الدعم السياسي بالدفاع عنها في مجلس الأمن، حيث استخدمت حقّ الفيتو ضدّ عددٍ من القرارات التي تُطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لإطلاق النار، كما قدّمت الدعم المعنوي ممّا منح حكومة الحرب الفاشية القوّة والجرأة للاستمرار في ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وها هي الإدارة الأمريكية الآن تحاول أن تلبس ثوب الحمل الوديع بادّعاء أنها تريد الوصول لاتفاق تضمن من خلاله تحرير الأسرى المحتجزين، مع إدخال المساعدات الإنسانية، وفي نفس الوقت تؤيّد العملية العسكرية في رفح مع فارق بسيط وهو أنّها تريد التخفيف من قتل المدنيين، وهو نفس الموقف الذي تبنّته منذ اتفاق الهدنة الأول، ولكن ما يختلف الآن فقط هو صياغة النص وأسلوب المراوغة السياسي، وهنا ينطبق عليها المثل الشعبي الذي يُقال لجعل الحصان الذي يجرّ العربة أكثر استجابة "ضربة على الرأس وضربة على الحافر"، لأن جُلّ اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية أن تبدو نزيهة أمام جمهورها لتكسب في السباق المعركة الإنتخابية.

إن الادعاء بوجود خلافات بين حكومة الحرب الصهيونية والإدارة الأمريكية فيما يتعلّق في كُلّ ما يحدث في قطاع غزة إنّما هو لعبة مكشوفة، بما فيها الكذب الفاضح بأنّها لا توافق على توسيع "إسرائيل" للمعركة مع إيران و لبنان لأنّ استمرار توريد السلاح الفتّاك لحكومة نتنياهو المجرم الأول على مستوى العالم، إنّما يعني أنّ الإدارة الأمريكية شريكةٌ مباشرةٌ في هذا العدوان وبالتالي لا يصلح أن تكون وسيطًا لعقد أيّ اتفاق لوقف هذا العدوان.

إنّ ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن هو دولة داعمة لحقوقه التي كفلتها المواثيق الدولية، لترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد إدارة بايدن لتزويده لحكومة الحرب الصهيونية بالسلاح كي تستمرّ في ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا، كما فعلت دولة جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد دولة الاحتلال كمجرم رئيسي، وما فعلته الآن دولة نيكاراجوا ضد ألمانيا لأنّها تزوّد "إسرائيل" بالأسلحة مما يساعدها على ارتكابها جرائم الإبادة ضد شعبنا، كي تُوضَع كلّ الدول الاستعمارية الفاشية في قفص الاتهام، عندئذ سيُجبَر الكيان الصهيوني على الرضوخ لوقف هذا العدوان الهمجي.

إنّ شعبنا الذي يُعاني من ويلات هذا العدوان يتمنّى عشيّة عيد الفطر أن تنتهي هذه الغُمّة، وأن ينتهي العدوان وأن يعود الناس لبيوتهم كي يعيدوا إعمارها، رغم أنف الاحتلال.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار