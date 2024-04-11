ارتفاع أسعار النفط في ظل التوتر في الشرق الأوسط

وطن: ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الخميس في ظل تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.06% إلى 86.26 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.10% إلى 90.57 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها ليومين متتاليين، وأنهت عقود "برنت" عند 89.67 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 85.47 دولار.

المصدر: RT + بلومبرغ