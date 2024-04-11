الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

وافادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال المحرر فؤاد الشلبي بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح، ويمان شديد من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، وصهيب غانم الشيخ غانم والمحرر احمد الشبخ غانم من ضاحية شويكة.

واضافت المصادر، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي قادمة من بوابة شوفة، واتجهت صوب ضواحي العزب وتحديدًا عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارعها وتمركزت في عدة محاور فيها.

كما جابت آليات الاحتلال احياء مدينة طولكرم الغربية والشرقية والشمالية، قبل ان تقتحم حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال المدينة.

وداهم جنود الاحتلال احد المساجد في الحي وقاموا بتفتيشه واعتقلوا الشيخ مهدي ملاح بعد الاتصال به للحضور للمسجد .

واعترضت احدى آليات الاحتلال مركبة كان يستقلها شابا اثناء مروره على دوار اليونس المؤدي لضاحية شويكة، وقامت بصدمها واحداث اضرار مادية فيها، وتفتيشها واستجواب سائقها دون ان يبلغ عن اصابات .

ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم لضاحية شويكة واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين