"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 188.. حرب الاباده تتواصل والاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة

وطن: تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 188 تواليًا تزامنًا مع استمرار القصف المدفعي والجوي للمنازل والمربعات السكنية .

وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 125 مواطنا وصلوا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية جراء غارات الاحتلال المتواصلة

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 33360 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 75993، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 188: