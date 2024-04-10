إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب قلقيلية

وطن: أصيب مواطن، مساء اليوم الأربعاء، في اعتداء للمستوطنين بالقرب من بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني "ايل ماتان" الجاثمة على أراضي سلفيت وكفر ثلث، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة "حسان"، واعتدوا على المواطن ايمن عودة، خلال تواجده بأرضه بالحجارة، ما أدى إلى اصابته برضوض وجروح .

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارها لبلدة جيوس شرق قلقيلية، وتقوم بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل، وتنصب الحواجز العسكرية على مدخل البلدة وتعيق تنقل المواطنين، في حين لم يبلغ عن اي اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي، واحتجزت مركبات المواطنين، وقامت بالتدقيق في هوياتهم الشخصية، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل من وإلى القرية، وتسبب بأزمة مرورية بالمنطقة.