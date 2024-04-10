"الديمقراطية" تعزي إسماعيل هنية باستشهاد أبنائه الثلاثة : جريمة مدانة لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا إصرارا على مواجهة العدوان

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت ابناء واحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاخ اسماعيل هنية، والتي تعتبر جريمة موصوفة تضاف الى آلاف الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية والقدس، وتتطلب الادانة والاستنكار من دول العالم ومنظماته..

واكدت الجبهة الديمقراطية بأن هذه الجريمة لن تغير من حقيقة الهزيمة التي مني بها الاحتلال في القطاع نتيجة صمود المقاومة والتحامها مع شعبها. وواهم الاحتلال إن هو اعتقد ان هذه الجريمة سوف تدفع المقاومة الى خفض سقف مطالبها المحقة والتي باتت موضع جماع سياسي وشعبي فلسطيني.. وان ما عجز العدو عن تحقيقه بقوة القتل والارهاب والتدمير لن يحققه في المفاوضات..

ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ تتقدم بالتعازي من اسماعيل هنية وعبره من عموم ابناء شعبنا الفلسطيني، فانها تؤكد ان هذه الجريمة وغيرها من جرائم لن تزيد شعبنا ومقاومته الا اصرارا وصمودا وايمانا على مواصلة مواجهة الاحتلال حتى وقف العدوان واندحاره من كافة اراضي القطاع وفرض حرية الحركة لشعبنا من الجنوب الى شمال القطاع وادخال المساعدت والاحتياجات الانسانية الى القطاع.