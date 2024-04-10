حزب الله: استهدفنا موقع السماقة وثكنة زبدين بقذائف المدفعية

وطن: أعلن حزب الله، استهدافه موقع السماقة، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وثكنة زبدين، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً إصابتهما إصابة مباشرة.

وأتى الاستهداف، بحسب البيان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي الإطار عينه، ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، أعلنت المقاومة، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ "عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

واستهدفت المقاومة في القطاع الشرقي كلّاً من: ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة، تجمّعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي، جهاز ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع العاصي.

أما في القطاع الغربي فاستهدفت المقاومة، يوم أمس، تحرّكاً لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع جل العلّام، وشنت هجوماً نارياً على ‌‏تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف.

المصدر"الميادين"