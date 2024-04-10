الاحتلال يجدد التهديد باجتياح رفح.. غانتس: سندخلها ثم سنعود إلى خان يونس

وطن: جدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الأربعاء، التهديد باجتياح رفح ثم العودة إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن غانتس، قوله: "سندخل رفح ونعود إلى خان يونس، وسنحافظ على حرية العمل العملياتي في غزة".

غانتس زعم أن "النصر سيأتي خطوة بخطوة، ونحن في طريقنا إليه، ولن نتوقف. الهدف الأكثر إلحاحاً، أخلاقياً ووطنياً، هو إعادة الرهائن".

ولم يحدد غانتس موعداً للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.

وأعلن جيش الاحتلال "استكمال" عمليته العسكرية في خان يونس وخروج آخر ألويته منها بسبب "الإرهاق القتالي".

بدورها، نقلت هيئة البث العبرية (رسمية)، الأربعاء، عن مسؤول من جيش الاحتلال، لم تسمّه، قوله لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية: "تلقينا موعداً مستهدفاً للاستعداد لدخول رفح"، دون مزيد من التفاصيل.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، يُصر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متصاعدة من تداعيات كارثية؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.