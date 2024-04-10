القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا 4 سفن إسرائيلية وأميركية من بينها سفينة حربية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والمسيرات

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف 4 سفن إسرائيلية وأميركية من بينها سفينة حربية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والمسيرات صباح اليوم.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان تنفيذ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ صباحَ اليوم منها استهدافُ سفينتينِ إسرائيليتينِ الأولى سفينة (MSC DARWIN ) والأخرى، سفينة (MSC GINA ) والتي تمَّ استهدافُها مجدداً وذلك في خليجِ عدن.

وفيما يلي بيان القوات المسلحة اليمنية:

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ صباحَ يومِنا هذا وعلى النحوِ التالي:

استهدافُ سفينتينِ إسرائيليتينِ الأولى سفينة (MSC DARWIN ) والأخرى، سفينة (MSC GINA ) والتي تمَّ استهدافُها مجدداً وذلك في خليجِ عدن.

استهدافُ سفينةِ ( MAERSK YORKTOWN ) الأمريكيةِ وذلك في خليجِ عدن.

استهدافُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ في خليجِ عدن بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وقدْ تمَّ استهدافُ السُّفُنِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ والطائراتِ المسيرة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ودفاعاً عن اليمنِ العزيزِ وإنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وفي المحيطِ الهنديِّ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 1 شوال 1445للهجرة

الموافق للـ10 من أبريل 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

#الإعلام_الحربي