نبيل المصري يكتب لوطن .. حان الوقت لنقف أمام أنفسنا ونتبصر حقيقة واقعنا

ليس غريب ما صدر عن مندوب الكيان الصهيوني لاتحاد البرلمانات الأوروبية (بأن أهل غزة حيوانات)، عنصرية تقطر من منبعها في التعاطي مع الأحداث بدون أدنى خجل أو احترام للمنبر الديمقراطي، وبوقاحة لا مثيل لها تعبّر عن فاشيته. إنه الموقف الرسمي للسياسة الصهيونية وجزء من أيديولوجية متجذرة، مما لا شك فيه أنه استعمار استيطاني عنصري اجتياحي لا يتعايش مع العملية السلمية. وأكبر دليل على ذلك سلسلة القرارات الدولية منذ عام 1948 حتى اتفاقية أوسلو وما تبع ذلك. وطن بلا حدود، لا ميناء بحري أو بري ولا جوي أيضاً، منعزل عن العالم، ليس جزيرة أرخبيل من الجزر التي تُغلق منافذها. أو كما قال السياسيون، كانتونات متقطعة الأوصال، تتخللها الطرق الالتفافية والمستوطنات. شروط القوة تفرضها على الضعيف، حيث عُقد مؤتمر مدريد في العاصمة الإسبانية، وجاء أوسلو في عام 1993، وكانت أبرز بنوده الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلغاء معظم بنود الميثاق الوطني، وإعلان مبادئ الانسحاب التدريجي من غزة وأريحا أولاً. ثلاثون عاماً ونصف، والمفاوضات عاماً بعد عام. 1994، بروتوكول باريس إلى وادي ريفر الأولى والثانية، وتم الاتفاق على تقسيم ما تبقى من أراضي فلسطين إلى منطقة (أ) تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، المنطقة (ب) تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، والمنطقة (ج) تخضع أمنياً وإدارياً لإسرائيل. المساحة الأوسع تعادل 62% من مساحة الضفة الغربية، والجدير بالذكر أن 99% منها لا يسمح بالاستخدام. وبذلك يسيطر المستوطنون على 40% من المساحة الإجمالية، وتجتاح الضفة الغربية بعدد من الشوارع والطرق الالتفافية لخدمة المستوطنين وربط المستوطنات. القرارات العسكرية تمنع المواطنين من استخدام الأراضي التي تمر بها الشوارع الالتفافية على عمق 150 متر من جانبي طريق المعابر، وخاصة معبر رفح بوجود دولي، والكيان يعمل على الأرض بعيداً عن الاتفاقيات، وتوغل استيطاني ومصادرة أراضي، واغتيالات، ومداهمات، واعتقالات. إن التقسيم الإداري في الضفة الغربية إلى إحدى عشرة محافظة وخمسة محافظات بغزة، والتي لا ترتبط بالضفة الغربية إلا من خلال بوابة إيرز وكرم أبو سالم، والإشراف عليها من قبل القوات الصهيونية. الأراضي وتقسيماتها المنطقة (أ) تشكل 3% حتى عام 1999، حيث أصبحت الضفة الغربية تشكل فقط 21% من الأراضي التي احتلت عام 1967. علماً بأن الاحتلال الصهيوني قد نهب مساحة تبلغ 196000 دونماً للشوارع الالتفافية التي تربط المستوطنات. كما أن جوانب الطرق الممنوع استخدامها بموجب الأوامر الإدارية تعادل 98000 دونماً، بذلك نهبوا 1864 كيلومتر مربع ما يعادل 33% من مجموع مساحة الضفة الغربية.

في عام 2002، تم اجتياح الضفة الغربية في عملية عسكرية لا مثيل لها، حيث أسفرت عن اقتحام جنين واستشهاد 58 شهيداً حسب إحصائيات الأمم المتحدة، في حين أن السلطة تقول إن عدد الشهداء تجاوز 500 شهيد بعد اندلاع انتفاضة الأقصى التي جاءت استجابة لاقتحام أريئيل شارون ومجموعته للمسجد الأقصى، بهدف التنصل من الاتفاقيات والاستيلاء على المزيد من الأراضي وقتل وتهجير المواطنين.

بدأوا في بناء جدار الفصل العنصري الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وطوله 770 كيلومتراً، لعزل أراضي الضفة الغربية عن الخط الأخضر، مع هدف مصادرة المزيد من الأراضي وعزل الضفة الغربية وحصارها بدعوى أمنية، بالإضافة إلى السيطرة التامة على القدس وضمها إلى الجانب الصهيوني، وحرمان المسلمين والمسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية، والسيطرة على المسجد الأقصى وتحقيق أحلامهم في إقامة الهيكل المزعوم. كما تم عزل العديد من القرى، حيث عزلت في قلقيلية وحدها حوالي 15 قرية ونُهبت أراضيها، وعزلت 20 ألف دونماً، معظمها خصبة، وثلاثين بئراً ارتوازياً في محافظتي طولكرم وقلقيلية، حيث تقعان على حوض مائي يحتوي على 52% من مياه الضفة الغربية. وتكبدت الضفة خسائر في حصتها المائية تقدر بنحو 18%، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 35 ألف متر من شبكات الري، وجرف 10 آلاف دونم زراعي، واقتلاع 83 ألف شجرة زيتون معمرة.

لم يسلم قطاع غزة، حيث تم عزله بجدار حديدي يحيط به، مما أدى إلى وضع ما يقارب مليون ونصف المليون مواطن في سجن كبير، يمتد إلى 65 كيلومترًا من الحدود المصرية، بالإضافة إلى الطرق الرملية والمعبدة والخنادق والأبراج التي عزلت القطاع بشكل نهائي عن العالم. وبعد حرب عام 1967، أصدرت أوامر عسكرية للسيطرة على مصادر المياه، حيث تم الاستيلاء على ثلاثة عشر بئراً في عام 1982، وسلم الجيش الإسرائيلي مسؤولية المياه لشركة صهيونية تمد المستوطنات وتبيع الباقي للفلسطينيين، على اعتبار أن المياه جزء من المرحلة النهائية.

لم تسلم أراضي القرى الأخرى، فقد سيطر المستوطنون على أراضي بورين وعراق بورين واقتلعوا وأحرقوا أشجارها، كما صادروا مساحات شاسعة من أراضي بيتا ويطا وهجروا بدو النقب والخان الأحمر، وصادروا ثمانية آلاف دونم في الغور.

لم أتطرق للخليل وتقسيم الحرم مكانياً وزمانياً، بالإضافة إلى السيطرة على الدبويا والمدرسة الابتدائية والحسبة وتل الرميدة، وأقاموا المعابر داخل المدينة ضمن تسمية جديدة عُرِفت. (H1) و (H2)

لا أبالغ حينما أقول بأن المخططات الهيكلية للعديد من المدن والقرى الفلسطينية في عام 1967 وقبل الاحتلال كانت أوسع وأكبر من مخططها الهيكلي الحالي، والتي لا تتناسب مع العامل الديموغرافي. وأقاموا ما يقارب 700 حاجز بين المدن والقرى للتحكم بمداخلها وتسهيل عملية محاصرتها، وذلك بعد الزيادة السريعة لأعداد المستوطنين والمستوطنات، حيث ارتفع عدد المستوطنين إلى 700 ألف مستوطن، 450,000 منهم يقيمون بالضفة وما يعادل 250,000 يعيشون بالقدس وضواحيها، حيث أصبح عدد المستوطنات 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.

ناهيك عن العمليات العسكرية والاجتياحات والقتل والدمار والاغتيالات، علماً بأنهم قالوا بأن قراري مجلس الأمن رقم (242) و (338) هما مرجعية عملية السلام، والقاضي بانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما نص القرار (194) حق عودة اللاجئين الفلسطينيين هو حق قانوني وسياسي وليس مجرد حق إنساني وأخلاقي وشمل حق التعويض.

آما الآن، فقد حان الوقت لنقف أمام أنفسنا ونتبصر حقيقة واقعنا بطريقة علمية وموضوعية، ومراجعة الواقع بطريقة علمية ونقدية من اتفاقية السلام ومؤتمر أوسلو ونتائجه وملحقاته حتى الآن.