مصادر: حماس تبلغ المفاوضين بعدم قدرتها على تسليم 40 اسيرا حاليًا

وطن: ذكرت مصادر مطلعة، لشبكة CNN، الأربعاء، أن حركة "حماس" أبلغت المفاوضين أنها غير قادرة حاليًا على تحديد وتعقب 40 اسيرا إسرائيليًا مطلوبين للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، مما أثار مخاوف من احتمال مقتل عدد منهم أكثر مما هو معروف علنًا.

وينص الإطار المقترح الذي وضعه الوسطاء على أنه خلال فترة التوقف الأولى للقتال لمدة 6 أسابيع، يتعين على حماس إطلاق سراح 40 من الاسرى المتبقين، بما في ذلك جميع النساء وكذلك الرجال المرضى والمسنين. وفي المقابل سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات ومسؤول إسرائيلي إن حماس أبلغت الوسطاء الدوليين، ومن بينهم قطر ومصر، أنه ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة تنطبق عليهم تلك المعايير.

وقال المصدر المطلع إن عدم قدرة حماس –أو عدم رغبتها– في إخبار إسرائيل بالاسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم أحياء، يمثل عقبة رئيسية. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه مع عدم قدرة حماس على ما يبدو على الوصول إلى 40 في الفئات المقترحة، فقد ضغطت إسرائيل على حماس لاستكمال الإفراج الأولي عن الرهائن بالأصغر سنا، بما في ذلك الجنود.