ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 33,482 شهيدا منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 33,482 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 76049، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأفادت المصادر بوصول جثامين 122 شهيدا، و56 مصابا، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة تواصل العدوان.