مصادر عبرية: معبر "إيريز" سيبقى مغلقا والجيش سينشئ معبرا جديدا للمساعدات إلى شمال غزة

وطن: أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن الجيش أنشأ معبرا جديدا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لتجنب فتح معبر "إيريز" خشية أن يغلقه المتظاهرون من المستوطنين.

وقالت الإذاعة إن "الجيش يقوم حاليا بإنشاء معبر جديد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يمكنه ذلك في هذه المرحلة بأن يتخلى عن فتح معبر إيريز، خوفا من أن يغلقه المتظاهرون".

وأضافت أن "المؤسسة الأمنية تأمل في أن يجعل موقع المعبر الجديد، الذي سيتم بناؤه في شمال قطاع غزة، من الصعب على المتظاهرين منع دخول المساعدات".

وأفيد بأنه تم أمس الثلاثاء، تفتيش ونقل 468 شاحنة مساعدات إلى غزة، وهو يعد أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل غزة في يوم واحد منذ بداية الحرب، حيث أن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.