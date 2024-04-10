قناة عبرية: وسطاء اقترحوا تولي مصر تفتيش العائدين لشمال غزة

وطن: قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن وسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل جيش الاحتلال في تفتيش الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة.

وذكرت القناة أنه "في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح الأسرى، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل الاحتلال في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال".

ونقلت هذه القناة المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس وزراء الاحتلال السياسي الأمني (الكابينت) الموسع.

وبحسب هذين المصدرين فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، ستبقى هناك لأغراض أمنية.

وأضافا أن "إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش"، لكنهما استدركا بأن "المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من الاحتلال وفقا للمصدرين.