الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مدينة طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائلي، صباح اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من طولكرم.

والمعتقلون هم: رامي الطياح، وبشار الكرمي، وتامر وشقيقه محمد سكر، وفادي العموري، ورامي الزنادي، واحمد الحاج صالح، ومحمد نوفل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم فجرا، من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحيائها، وتمركزت في الأحياء الجنوبية والغربية والشمالية، كما اقتحمت ضاحية ذنابة وعزبة الجراد شرق المدينة، واعاقت حركة تنقل المواطنين أثناء توجههم الى المساجد لاداء صلاة العيد.