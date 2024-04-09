"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 187.. مجزرة في ليلة عيد الفطر: 14 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

وطن: تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 187 تواليًا تزامنًا مع استمرار القصف المدفعي والجوي للمنازل والمربعات السكنية .

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة ادت الى استشهاد 14 مواطنا في ليلة عيد الفطر، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد اكثر من 33 الف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وقالت "صحة غزة" في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، إن 153 شهيدًا و60 إصابة، وصلت مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لقصف وعدوان الاحتلال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 187: