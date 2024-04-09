الاحتلال يداهم عددا من المنازل في جيوس شرق قلقيلية

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس يشهد انتشارا لقوات الاحتلال، التي نصبت عدة حواجز عسكرية وأعاقت حركة المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لبلدة جيوس لليوم الثالث على التوالي، وسط مداهمات متكررة لمنازل المواطنين وتفتيشها.