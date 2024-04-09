بمسيّرة انقضاضية.. حزب الله يستهدف جهاز ‏تشويش على المسيّرات في "العاصي"

وطن: يواصل حزب الله تنفيذ عملياته ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ضمن دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته.

وأعلنت المقاومة استهدافها، الثلاثاء، جهاز ‏التشويش على المسيّرات في موقع "العاصي"، بمسيّرة هجومية انقضاضية، مؤكدةً أنّها أصابت هدفها بدقة.‏

واستهدف حزب الله بمسيّرة انقضاضية أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "البغدادي"، مصيباً الهدف بدقة.

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية مواقع "العاصي"، "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مصيبةً كلاً منها بصورة مباشرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها حزب الله منظومة ‏التشويش على المسيّرات في "العاصي"، المواجه لبلدة ميس الجبل، فقبل يومين، استهدفها عبر مسيّرة هجومية انقضاضية أيضاً، وأصابها إصابةً مباشرة.‏

المصدر"الميادين"