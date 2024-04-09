تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية، اليوم الثلاثاء، حيث شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية التابعة لقوات الاحتلال محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.



وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، عدة مرات في العديد من البلدات المحتلة الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية. وفي المقابل، قتل في الجانب "الإسرائيلي" 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق جيش الاحتلال.





