حزب الله يقصف مواقع وتموضعات إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.. ويدمّر دبابةً في "دوفيف"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله ببيان، اليوم الثلاثاء، أنّ مقاتليها شنوا هجوماً نارياً على ‌‏تموضعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ودبابة "ميركافا" في ثكنة "دوفيف" على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتل، ردّاً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأكّد بيان المقاومة أنّ الهجوم على ثكنة "دوفيف" أدّى إلى تدمير الدبابة المستهدفة، وسقوط ‌‏جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأفادت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل، بأنّ مقاتليها استهدفوا تحرّكاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط موقع "جل العلّام" بقذائف المدفعية.

كما أعلنت المقاومة استهداف ثكنة زبدين" ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.

واستهداف ثكنة "دوفيف" الإسرائيلية بنيران مباشرة من لبنان.

و استهداف ثكنة "زبدين" ومواقع أخرى في مزارع شبعا المحتلة بنيران مباشرة من لبنان، إضافةً إلى إطلاق نيران مباشرة باتجاه هدف عسكري إسرائيلي مقابل بلدة يارون الواقعة في جنوب لبنان.

وأمس الاثنين، أعلنت المقاومة استهدافها مجموعةً معاديةً أعدّت كميناً، شرقي موقع "حانيتا"، بالنيران المدفعية. وأوقعت أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب، بعد رصد دقيق للتحرّكات الإسرائيلية واكتشاف الكمين.

وشنّ حزب الله أيضاً هجوماً جوياً عبر مسيّرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، التابع للاحتلال الإسرائيلي، مؤكّداً إصابة هدفه بدقة.

المصدر: "الميادين"