الأبناء ما بين التفكك الاسري والضياع

كتبت ديانا رامي مصاروة - اشراف الدكتورة فلسطين نزال: إن الأسرة هي السكن الدافئ الذي يحتضن أفرادها، وراحة لهم من متاعب الحياة، يستمدون منها الطاقة اللازمة لمواجهة الحياة القاسية في الخارج بتبادل المودة والتعاطف وحسن المعاشرة بين أفراد الأسرة ابتداء من الأبوين حتى أصغر فرد من أفرادها. وتحرص الأسرة السليمة على تنشئة أفرادها على مبدأ التراحم والرأفة بين بعضهم البعض فيكونوا رحماء بين بعضهم البعض وصولاً الى المجتمع الذي يخرجون إليه.

ولتحقيق التوازن الأسري، يجب أن يكون هناك فهم دقيق لحقوق وواجبات كل فرد داخل الأسرة. يشير الله في القرآن الكريم إلى هذه الحقوق والواجبات من خلال آيات تؤكد على أهمية الرحمة والمودة بين الزوجين كأساس لحياة أسرية مستقرة وسعيدة. عندما يهتز هذا التوازن، قد تنشأ المشاكل والتوترات التي تهدد استقرار الأسرة. يمكن أن يكون هذا الاهتزاز نتيجة لتقصير أحد الأفراد في أداء واجباته الأسرية. هذه المشاكل تؤثر سلباً على الأسرة وتنعكس على المجتمع. لذا، يجب أن يكون هدف الأسرة دائماً حل الخلافات والمشاكل بشكل بنّاء، دون أن يؤثر ذلك على سلامة ونمو الأبناء أو استقرار الأسرة. الحكمة والصبر في التعامل مع الصراعات الزوجية ضرورة للحفاظ على وحدة الأسرة وعافيتها.

وبما أن الاسرة هي المجتمع الأول الذي يغذي شخصية الفرد وينمي مهاراته في كافة المجالات، لذا فان فعالية الفرد في المجتمع تتأثر بفعاليته ودوره داخل الاسرة اذ تلعب الخبرة التي يعيشها الفرد داخل الاسرة اهمية كبيرة في بناء وتشكيل معتقداته ونمط تفكيره منذ الطفولة المبكرة وحتى باقي مراحل حياته.

في الحقيقةـ تشكل العلاقات الأسرية أهمية بالغة في بناء الأسرة بناء سليماً أو هدمها وتفككها. ولعل العلاقة بين الزوجين هي العلاقة الرئيسية في التكوين الأسري، وتنعكس تبعاتها بشكل واضح وعميق على الأبناء نفسياً واجتماعياً وسلوكياً. تليها علاقة الآباء بالأبناء، حيث تعد أساس تكوين شخصية الطفل وبناء ثقته بنفسه وتصوره عن ذاته، وتحديد دوره في الأسرة والمجتمع. يمكن القول إن الأسرة تتكون من أربع مكونات رئيسية تتمثل في تفاعل أفراد الاسرة الوجداني والمادي والوظيفي بين بعضهم البعض، توزيع الأدوار بين الأفراد كل حسب مسؤوليته وقدراته، وتفاعل أفراد الأسرة بين بعضهم البعض بناء على الأدوار وأخيراً انعكاس أثر التفاعل الأسري على الفرد والمجتمع ولعل اي خلل يصيب الاسرة من حيث التفاعل بين افرادها يؤدي الى حدوث خلل في التوازن الأسري ينتج عنه تفكك في البناء الأسري.

وعلى أثره، تعيش الاسرة حالة من الاضطراب وعدم التوازن وتكثر فيها الصراعات والمشاحنات بين افراد الاسرة كما ان استمرار المشاكل بين الاباء والابناء والتي قد تطور الى العنف الجسدي والنفسي واللفظي, كل ذلك يترك عميق الاثر في نفس الطفل فيما يتعلق بالثقة بالأخر سواء الفرد او المجتمع ويبدا رحلة البحث عن بدائل وقد يأخذ الانعزال احدى صور هذه البدائل اذ ينعكس ذلك على علاقاته الاجتماعية سواء خلال المرحلة الدراسية او حتى خلال اختيار الرفاق ، وقد يلجأ للشكوى للغرباء عن حاله ومشاكله مما يوقعه في شباك الابتزاز والأذى الجسدي والنفسي فيتعزز شعوره بالخوف ويهتز في داخله ما تبقى من ثقة تجاه الآخرين. أو قد يتجه الطفل في اتجاه الانتقام من نفسه وأسرته والمجتمع بأن يصبح شخصا معاديا للمجتمع ويعيث خراباً في المجتمع من حوله.

وقد يعاني الأبناء من مشاكل في ضياع هويته فيصبح غريباً عن نفسه، وغريباً عن المجتمع، فيصبح الشخص حائراً أمام خياراته وعواطفه وأفكاره، مما قد يسبب فجوة عميقة بين الواقع والوهم الذي يعيش به الأبناء حول معاني الحب والرفض والاستحقاق والثقة والهوية، مما يجعله يعيش وحش التشوه النفسي والغربة النفسية في أسرته، وبين زملاءه وأفراد مجتمعه، فيصبح سهل الانصياع للسلوكيات الضارة به وبأسرته لعلّه يشعر فيها بقيمته الذاتية وتحسين صورته أمام نفسه باعتقاده.

وهناك العديد من الأمور قد تهدد الأركان السويّة للأسرة وتهدم الاستقرار العائلي والحضن الدافئ للأسر في المجتمعات. حيث أن ضعف او انعدام التواصل بين أفراد الأسرة وبالأخص الزوجين مع بعضهما البعض أو مع الأبناء، أو استخدام الصراخ والأساليب المعتمدة على النقد باستمرار دون تقديم الحلول فان هذا من شأنه أن يخلق حاجزاً عميقاً من الخوف أمام الأبناء للتواصل مع والديهم مما يفقد الطفل ركنه الآمن الأهم في حياته. ويعد تحكم الزوج بزوجته أو تحكم الزوجة بزوجها ولجوء أحدهما أو كلاهما الى اتخاذ القرارات المصيرية وحتى القرارات البسيطة دون الرجوع للشريك الآخر، فجوة كبيرة جداً في بناء ركن الشورى والمشاركة بين أفراد الأسرة. مما يجعل الأبناء يميلون الى التبعية أو التمرد المطلق في حياتهم بعيداً عن المشورة المهمة جدا للتكوين الاجتماعي والأسري. واستخدام السلطة الوالدية السامة مع الأبناء وعدم الحرص على أهمية خصوصية الطفل، والتحكم بقرارته تؤدي الى خلل في استقرار العلاقات الأسرية وبالتالي جرها الى سلاسل وقيود وحش التفكك الأسري.

وقد يلعب الانتقاد المستمر من الزوجين لبعضهما البعض وللأطفال دور هام في اختراق إيجابية التفاعل الأسري بين أفراد الأسرة، وقد يمتد ذلك الى استخدام الألفاظ المسيئة والمشادات الكلامية بين أفراد الأسرة مما يؤدي الى انعدام احترام الذات للأطفال بشكل خاص وتدهور الترابط الأسري. ويُبنى على ذلك الإهمال العاطفي بين الزوجين وعدم التعاطف بينهما في المواقف التي تحتاج الدعم العاطفي والأسري، والحرص على اخفاء المشاعر الدافئة والجميلة بينهما يؤدي الى نشوء بيئة مشوهة عاطفياً في المنزل. وقد يطال ذلك الإهمال العاطفي للأبناء أو اقتران الحب بشرط معين مما يجعل حب الآباء لأبنائهما مشروطَاً. كما ان استخدام الآباء أسلوب السخرية اللفظية مع طفلهم وتنشئة الطفل على التنمر من خلال تنمرهم على طفلهم يؤدي الى تشكيل عقد نفسية عميقة لديه ولإخوته مما يجعلهم يشعرون بالراحة بالابتعاد عن والديهم والمنزل مما يساهم بشكل كبير جداً في هدم الروابط العاطفية والنفسية في الأسرة وتفكيكها وانتزاع سعادتها.

ويعد التقصير في الأدوار والواجبات واهمال المسؤولية الواقع على عاتق الأبوين السهم الأكبر الذي يخترق سكينة الأسرة وأمانها. مما قد يجعل ضياع هذه الأسرة يبدأ بضياع الهويات والأدوار النفسية والاجتماعية الواقعة على عاتق الأبوين، مثلاً قد تأخذ الأم دور الابنة -نفسياً- وتوحي لابنتها بأنها ترى فيها والدتها فتكثر لها الشكوى عن والدها مثلاً كجزء من رغبة الأم في الحصول على استعطاف ابنتها وضمان ميلها لصفها ضد والدها، وتحميل ابنتها ذنب المشاكل الواقعة في المنزل، فتصبح الابنة تائهة بين دورها كابنة ومشاعرها تجاه والديها ونفسها. وفي الناحية الأخرى، قد يحمل الأب ابنه مسؤولية العمل لجني المال وتحمل المسؤولية المادية للأسرة على الرغم من قدرة الأب على العمل، ولكن بحجة تعليم الطفل تحمل المسؤولية بعمر صغير، وغيرها الكثير من الأمثلة. هذا من شأنه أن يدمر الروابط الأسرية ودفئها ويهدم الأمن والأمان المطلق الذي ينتظره الفرد في أسرته.

وفي نهاية هذا المقال فانه لا بد من رسالة توجه الى الاسرة لكل فرد فيها ان يقوم بواجبه الموكل اليه ليكون ذا أثر حسن ودافئ وفعال في أسرته. فعلى الزوجة أن تقوم بالدور المطلوب أمام زوجها وأبناءها وأن يقوم الزوج بدوره اتجاه زوجته وأبناءه بكونه المكلف بالقوامة. حيث أنه يجب على كل فرد في الاسرة يحرص على تحقيق السعادة والابتعاد عن كل شي قد يهدمها ويسيء اليها أن يسعى للحفاظ على دور الأسرة في تلبية السعادة والراحة وتوفير الامن والأمان. فانهيار الاسرة وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها قد يؤدي الى التشتت الفعلي بين أفرادها والتشوه العاطفي والنفسي. إن السعي الحثيث الى حل المشكلات الأسرية بالتفاهم والحوار بين الزوجين او بين الوالدين والابناء بعيداً عن العنف هو الطريق الآمن الذي تحتاجه الأسرة لحفظها من الضياع ولا ضير من التواصل مع الجهات المختصة في كانت السيطرة على المشكلة من قبل أفراد الأسرة مهمة صعبة. وأخيرا والأهم، ان الوازع الديني باتباع الأخلاق الحميدة في التعامل بين أفراد الأسرة هو الوسيلة الفضلى للحد من المشاكل في الأسرة.