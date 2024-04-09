الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، والخليل، رام الله، ونابلس، وطوباس، والقدس.

وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومنازل الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بلغت نحو (8165)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفت البيان إلى أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.