"كهرباء القدس" توفر الأدوية الضرورية لأهلنا الغزيين العالقين في الضفة

وطن:زودت شركة كهرباء محافظة القدس الاثنين 8/4/2024 ذوي الأمراض المزمنة من أهلنا الغزيين المتواجدين في أريحا بالأدوية الضرورية لسد حاجتهم منها لمدة ثلاثة شهور.

وتأتي مبادرة شركة كهرباء محافظة القدس بناء على تعليمات مديرها العام المهندس محمد زيدان، استمرارًا للجهود الرامية لتلبية احتياجات أهلنا من قطاع غزة العالقين في الضفة منذ بداية الأزمة وتأكيدًا على مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.

وقال زيدان: "هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الإدارة العامة للشركة بتقديم كل أشكال الدعم لأهلنا الغزيين العالقين في الضفة، ولكافة شرائح المجتمع التي تحتاج المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي نعيشها".

وأضاف: "مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية تجاه أبناء شعبنا ثابتة وراسخة، ونحن مستمرون في مد يد العون للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا بشكلٍ عام وفي مناطق امتياز الشركة كافة على وجه الخصوص".

وسلم السيد حجازي الرشق ممثلا عن مجلس الإدارة والمهندس مجدي حرباوي مدير الشركة في محافظة أريحا والأغوار الأدوية للمستفيدين. وقال الرشق: "إن هذه اللفتة تأتي استكمالاً للدعم الذي قدمته شركة كهرباء القدس منذ بداية الأزمة، حيث ساهمت في الفترة الماضية بتوفير جزء من احتياجات العالقين من المواد التموينية والملابس ومستلزمات العناية الشخصية".

ودعت الشركة المؤسسات الفلسطينية الأخرى إلى الاستمرار في تقديم كل عون ممكن لمساعدة أهلنا الغزيين العالقين في الضفة خاصة ونحن على على أبواب عيد الفطر .