الأم العاملة بين الادوار المهنية والادوار الاسرية

كتبت لينا بخاري - اشراف: د. فلسطين نزال: الام هي قلب الاسرة، شمس تشرق في كل يوم جديدة . تحمل في حضنها الحب والرحمة، تضحي بكل ما تملك من قوة وجدية ، عطاءها لا يعد ولا يحصى ، تعبها يختفي خلف الابتسامة . تربية ابنائها هي مهمتها الكبرى تعلمهم الحب والاخلاق والامانة، في عيونها تتجلى الحنان والعطف، تسعى لرؤية ابنائها ناجحين وسعداء . تحمل في قلبها اماني كبيرة تصنع من الحياة لوحة جميلة ومشرقة .

تعتبر الاسرة هي الخلية الاساسية في المجتمع البشري اينما وردت وأهم جماعاته الاولية ، يعتمد وجودها على بناء المجتمع واستمراره ، والتي تمد المجتمع بالأفراد للقيام بأدوارهم في النظم الاجتماعية المختلفة اذ تتكون الاسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة و الرحم ، تتشارك الأسرة في النشاط الاجتماعي في كل جوانبه المادية والاقتصادية .

اما الأم فهي المحرك الأساسي لهذه الأسرة وخروجها الى العمل يفرض عليها عدة مسؤوليات، من تربية الاطفال وادارة شؤون المنزل ، و التزامها بواجباتها المهنية وعليه فانها بحاجة الى الاسناد والمساعدة والتعاون بين جميع أفراد الاسرة لتحقيق التوازن الاسري و المهني .

ولعل هناك العديد من الظروف التي تدفع المرأة الى العمل ، ومن بينها الظروف الاقتصادية التي تتضمن غلاء المعيشة ، والمطالب الاقتصادية الباهظة ، فقد تختلف أسباب عمل المرأة في المجتمعات غير الحديثة عن المجتمعات المتقدمة اقتصاديا ، اذ قد تلجأ المرأة الى العمل بغرض تحسين الاوضاع الاقتصادية للعائلة وتوفير افضل الاحتياجات لأطفالها .

كما ان اختلاف الظروف بين الماضي والحاضر شجع على خروج المرأة الى العمل و تقبل المجتمع لعمل المرأة اختلف عن قبل وهذا اصبح يتناقض مع الفكرة التقليدية التي تشير بأن عمل المرأة الانجاب وتربية الابناء ، كما كان قديما حيث اقتصر خروج الاب للصيد (العمل ) ،والمرأة اعداد الطعام وتربية الابناء ( العمل داخل المنزل ) .

ومع صور الحضارة والتطور اصبح المجتمع اكثر تقبلا لخروج المرأة الى العمل وتوسيع فكر المرأة والسعي وراء تحقيق الذات و الاستقلالية.

لم تعد المرأة معتمدة على زوجها او على اهلها في توفير احتياجاتها ، وتخفيف العبء عن عائلتها ، فقد اصبحت رؤية المرأة

الى العمل لكسب الخبرات و التجارب وان تصبح اكثر شجاعة واعتمادا على الذات.

تعيش المرأة العاملة في توازن دائم بين ادوارها في الاسرة ومهنتها . هذا التوازن يشكل تحديا ، لكنه يحمل ايضا فرصا

وتأثيرات ايجابية . دعونا نستعرض بعض الامور المهمة حول الادوار المهنية والاسرية للمرأة العاملة :

-ازدواجية الادوار: تحمل المرأة العاملة مسؤوليات في العمل والاسرة يجب عليها التوازن بين الواجبات المنزلية والمهام المهنية.

- تأثير العمل على الاسرة: يمكن ان يكون للعمل خارج المنزل تأثير ايجابي على الاسرة . يمكن للام العاملة ان تكون قدوة

لأطفالها وتشجعهم على تحقيق النجاح .

- التحديات التي تواجه الام في العمل: الضغط الزمني حيث تحتاج الى توزيع الوقت ،والتوازن العاطفي حيث يجب ان

تعترف بمشاعرها وتعلم كيفية التعبير عنها.

- الروابط الاجتماعية: تبني الام العاملة علاقات مهنية تساعدها في العمل والحياة اليومية .

وللحديث اكتر عن عمل المرأة والتحديات التي تواجهها تحدثت الينا امال(اسم مستعار) اذ ذكرت بانها :

بدأت في العمل من المنزل بعد حوالي 20 عاما في العمل الحكومي كان المجال بالتسويق الالكتروني لا يشترط دراسة معينة او خبرة معينة ، كان هدفها بعد العمل الحكومي والالتزام بوقت معين ودوام في مكان معين و مدير وموظفين ، ان تزيد من دخلها ولكن من العمل في البيت وتتعلم مهارات جديدة وتطور من نفسها , تقول : اصبحت بفضل الله رئيسة جمهورية نفسي امارس عمل من منزلي ، اتواصل مع اي شخص ، اصبح عندي فريق من الشركاء من 30 دولة ننجح مع بعض ونكسب ونساعد بعض .

اما سيرين (اسم مستعار) فقد كان رأيها مغاير لعمل المرأة خارج المنزل ، تقول ان العمل يذهب عفة المرأة وهيبتها و ان العمل يجلب التعب ويذهب كثيرا من الراحة النفسية للمرأة خاصة اذا كان عملك يلحقك للبيت.

ولسماع وجهة نظر الجنس الاخر حول عمل المرأة كان لنا حديث مع محمد فقد قال ان من حق المرأة العمل فقد قال : من خلال تجربتي بالعمل مع النساء اؤكد لك بأن النساء في العمل كالرجال فيهن الجيد وفيهن دون ذلك ، فيهن الاصولي والوصولي.

ان ضغوط العمل والبعد عن المنزل وعدم رؤية الام لأطفالها معظم اليوم يسبب لها القلق مما يجعلها دائما في حالة توتر وتشتت وهذا ما يؤثر سلبا على عملها وهنا ترجع الى حالة صراع الادوار .

اذ ان التوازن الاسري والعملي يحتاج الى فن ادارة المنزل ، من القيام بالأعمال المنزلية تشمل التنظيف ، وغسل الملابس ، وخدمة الزوج , تعليم الابناء , والادوار المهنية من الخروج الى العمل في وقت مبكر , تهيئة الابناء الى قضاء الام اوقات طويلة في الخارج ، ايجاد مهمة الاعتناء بالأطفال الى افراد او مؤسسات اخرى حين رجوعها الى البيت مثل الاستعانة بالأب او الاقارب ، دور الحضانة والروضات .

اما فيما يتعلق باستقلالية الابناء وعمل المرأة فان عمل المرأة يعتبر مصدر فخر لها ولأبنائها وقد يكون مصدر الهام للأبناء حيث تتعزز لديهم مهارات الاستقلالية ، وزيادة الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية العالية.

وهناك الكثير من التجارب التي اشارت الى ان التحصيل الاكاديمي لأبناء الامهات العاملات يكون افضل مقارنة بغيرهم والاستقرار المادي له تأثير على زيادة الانتاجية للأبناء من خلال تسجيلهم في افضل المدارس ، و الانخراط في الانشطة الاجتماعية المختلفة مثل الرياضة والموسيقى و الدورات الخارجية.

فالأمهات العاملات قدوة جيدة لأبنائهن وانهن يخلقن بيئة صحية وسليمة داخل المنزل تعزز المهارات للأبناء والمسؤوليات و الاعتماد على النفس، واحترام دور المرأة سواء في المنزل او بيئة العمل.

وفي النهاية ان العمل هو حق من حقوق المرأة في هذا العصر ،وعليه فان المرأة بحاجة الى المرونة في تنظيم الوقت ، واختيار الاولويات المناسبة لها ولأسرتها ، ووجود زوج مساعد ومتعاون في اعمال المنزل نظرا لعدم كفاية الوقت المخصص لاعتنائها بالأطفال والاعمال المنزلية لوحدها ، فالزوج يعتبر سند للزوجة واتحادهما يعني المحافظة على استقرار الاسرة ، والمحافظة على عدم حدوث فجوة بين الاطفال والام ، فتنظيم الوقت واختيار الزوج المتعاون يعين الام على التوازن السليم بين الادوار المهنية والاسرية ، يجب ان تكون المرأة العاملة مرنة ومتفهمة لنفسها وللأخرين ، تحقيق التوازن بين الادوار يتطلب تحديد الاولويات والاعتراف بان الكمال غير موجود .