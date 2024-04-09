زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: حكومة الحرب الصهيونية تُصرّ على إعاقة أيّ اتفاقٍ لوقف هذا العدوان

بعد مرور ستة شهور من العدوان الصهيوني الفاشي، ما زال نتنياهو وعصابته الفاشيّة يُعرقلون الوصول لاتفاق لإنهاء حربهم المدمّرة على قطاع غزة. وبالرغم من المفاوضات المُضنية والحثيثة المستمّرة منذ اتفاق الهدنة الأول، فإنّهم كُلّما اقترب أيّ اتفاقٍ من التحقّق يعاودون فرض شروطٍ جديدة بغرض العرقلة وكسب المزيد من الوقت لاستمرار عدوانهم الهمجي.

يبدو أنّ خطّة حكومة الحرب الصهيونية تكمن في استغلال الظروف الراهنة وشهر رمضان وقدوم عيد الفطر لإيقاع المزيد من الأذى والتنكيل بشعبنا، فهم يعلمون أنّ هذا الشهر ويليه العيد من الأيام المباركة لدى شعبنا حيث الغالبية المسلمة، لذا فإنّ استمرارهم بالقتل والتدمير وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية إنما ينمّ عن وحشيةٍ غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، وستستمر حكومة الاحتلال بسياساتها الإجرامية طالما تتلقى الدعم الكامل العسكري والمادي والمعنوي من الدول الكبرى وفي مقدمتهم أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون والعرب.

يُدرك شعبنا في قطاع غزة جيدًا أنّ هذا العدوان سيستمر، وأنّ المزيد من قتل الناس وتدمير ممتلكاتهم سيحدث، وأن هذا العدوّ الوحشي لن يتوقّف عن عدوانه إلّا بعد تنفيذ مُخطّطه بإبادة شعبنا، ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الغربية أيضًا، وما يجري من عدوانٍ شرس على مدن وقرى الضفة الغربية لهو دليلٌ قاطع على نواياه الخبيثة الرافضة لأيّ حقٍّ من حقوق شعبنا على أرض فلسطين التاريخية.

إنّ وقف العدوان الصهيوني فورًا يحتاج إلى قوّة رادعة لإجبار حكومة الحرب على الامتثال لقرارٍ مُلزم، ومن المؤسف أنّ ذلك ليس سهل المنال في المدى المنظور، فالأنظمة العربية تخلّت منذ أكثر من ثلاثين سنة عن واجباتها إزاء شعوبها وأدارت الظهر لقضية فلسطين، ولم يعد لديها الاستعداد لاستخدام سلاح النفط أو حتّى التلويح باستخدامه لإجبار من يدعم دولة الاحتلال على الخضوع ولجم الوحش الصهيوني وإعادته إلى القفص. كذلك لا تستطيع الدول الاستعمارية التخلّي عن طمعها الاقتصادي، وليس من السهل التنازل عن دعم اللوبي الصهيوني لتلك الأنظمة وفي الطليعة منها كنموذج الإدارة الأمريكية.

وتبقى مراهنة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على ما يُسمّى محور المقاومة (إيران والتابعين لها في لبنان والعراق واليمن) على وجه الخصوص، وبعض الشيء تركيا، لكن اتّضح منذ بداية هذا العدوان الغاشم تراجع حرارة فعل هذا المحور بعد انطلاق التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ومنها الأوروبية أيضًا، بتوسيع جبهة الحرب لتطال لبنان وأيّ مكانٍ ينطلق منه الدعم للمقاومة الفلسطينية. ولاحظنا كيف اتّحدت الدول الاستعمارية في تحالفٍ صلب ضد الحوثيين في اليمن الذي قام بمنع السفن المتوجهة لدولة الاحتلال من المرور من باب المندب، وأيضًا لاحظنا كيف انخفضت همّة حزب الله اللبناني في استخدام صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد دولة العدو، كما لاحظنا أنّه حتى الآن ورغم الضربات التي تلقّتها إيران في اغتيال قادة مُهمين على الأراضي السورية، وما تلقّاه حزب الله في لبنان، فهي ما زالت تتردد وتراوح مكانها في توجيه ضربةٍ حقيقية لإسرائيل.

كلّ هذا يعني أنّ على الشعب الفلسطيني الاعتماد على نفسه لمواجهة هذا العدوان الهمجي، وأنّ على المقاومة وضع خطةٍ لا تعتمد مُطلقًا على دعم أيٍّ من الأنظمة أو الحركات السياسية أو الأحزاب، وأن لا تُراهن على أيّة وعودٍ بالدعم، لأنّ المجتمع العربي والدولي يرى ويسمع عن المجازر التي تحدث في قطاع غزة، ولكنّهم يقفون متفرجين و يتحدّثون فقط عن فلسطينيين جوعى يحتاجون مساعداتٍ إنسانية، حيث يُلقون بفتات موائدهم عبر المظلات من الطائرات، والتي في معظمها تنزل في الجانب الآخر من السياج الحدودي، ويتعرّض أيُّ شخصٍ يقترب ليحصل على تلك المواد للقنص والقتل المباشر.

وبرغم كُلّ تلك المواقف الدولية والعربية المخزية والتي تتعارض مع حقوق الإنسان، ورغم العدوان الفاشيّ الغادر على شعبنا، لكنّنا لدينا آمالٌ كبيرة في أن يتوقف كل هذا الظُلم والقتل، وأن نُعيد إعمار ما دمّره العدو، ونردّد دائمًا "نعم قد نموت، ولكنّنا سنقتلع الموت من أرضنا"، إن لم يكن الآن فإنّ غدًا لناظرهِ قريب.