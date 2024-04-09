زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: الحياة مستمرة في قطاع غزة رغم العدوان الصهيوني الفاشي

اليوم سعدت بالتواصل مع زميلتين لنا في العمل، لم أسمع عنهما ومنهما منذ بدء العدوان قبل ستة شهور. كان حوارًا طويلًا ومُفرحًا لاطمئناني على أنّهما ما تزالان بخير مع عائلتيهما، والمهم أيضًا أنّني كُلّما عرفت أنّ هناك من الزميلات من لم تغادر مدينة غزة أشعر بالتفاؤل والسرور، وأنّنا ما زلنا بخير ولدينا آمالٌ متجددة بانتهاء هذا العدوان الفاشي قريبًا.

يُفرحني كذلك استمرار التواصل مع صديقاتي العزيزات النازحات في رفح وباقي زميلات العمل، وسماع أخبارهن وكيف يعملن بجِدٍّ واجتهاد لتقديم خدماتٍ متنوّعة للنساء النازحات حولهن، ما يُشعرني بالتفاؤل أيضًا رغم كُلّ المآسي التي نعيشها والقهر المُركّب الذي نشعر به نتيجة هذا العدوان، وكل ما أرجوه ألّا تنقطع الاتصالات مجدّدًا أبدًا كي تستمر الحياة.

أمّا في المنزل وعلى مائدتنا الرمضانيّة، فكانت البامية وجبة إفطارنا، وهي من الخضار المفضلة لدي، والتي حصلنا عليها أخيرًا اليوم وبصعوبة. يبدو أنّ التجار يتمكّنون من إدخال بعض البضائع من الجنوب، ولكن بأثمانٍ باهظة، فقد اشترينا كيلو البامية المثلّجة طبعًا بسبعين شيكلًا (18.6 دولارًا)، واحتجنا أربعة كغم كي تكفي لطبخة مُشبعة لكُلّ من في المنزل. وبرغم غلائها، كان من الضروري المغامرة بشرائها لأنّ صحّتنا جميعًا قد تأثرت باختفاء الخضار والألياف من وجبات طعامنا، فأصبحنا نعاني من عُسر الهضم، إضافةً إلى مشاكل صحية أخرى. وعلمنا أيضًا بنزول الباذنجان الجيد للسوق، ولكن بثمنٍ مرتفعٍ كباقي الخضروات، ولم نقرّر إن كنّا سنشتريه أم لا بعد.

ولكنّنا لن نغامر مرّةً أُخرى بشراء الطماطم حيث تطوّع أحدُ الأحفاد بشراء أربع حبّاتٍ منها بثمانين شيكلًا (21.25 دولارًا)، أي أنّ الكيلو الواحد منها ما يزال بمائة وستين شيكلًا أي (44 دولارًا)، وتذكّرت كيف كان الباعة المتجوّلون في بداية موسم الطماطم (البندورة) عادةً ينادون بمُكبّر الصوت اليدوي "مجنونة يا بندورة" وبالفعل سعرها المرتفع حاليًا ما هو إلا ضربٌ من الجنون.

بانتهاء شهر رمضان بعد أيامٍ قليلة سيكون عيد الفطر، وشعرت بضرورة الاستجابة لأصغر طفلةٍ في المنزل معنا وهي بعمر ثلاث سنوات، حيث سألتني البارحة: "راح تشتري لي فستان العيد؟"، فطلبت من سيّدةٍ أكثر معرفةً بما يوجد وما تبقّى في الأسواق، أن تشتري لأطفال المنزل ملابس العيد، بالرغم من أنّ مشاعرنا وحالتنا النفسية وحزننا على الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة لا تسمح لنا بأن نفكّر بأيّ مظاهرٍ للعيد، ولكنّ الأطفال اعتادوا على أن يكون هناك عيدٌ بعد رمضان، وعلينا التجاوب مع رغباتهم فهم لا ذنب لهم في كل ما يجري.

وها نحن نُصرُّ على استمرار العيش بكرامة، فعلى هذه الأرض ما يستحقُّ الحياة.