كان يُنظر إلى إعادة إعمار غزة على أنها مهمة "شاقة" قبل 7 أكتوبر؛ ولكن ستة أشهر من القصف أدت إلى أزمات ستستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب

كتبت: ديمة نزّال

ترجمة وطن | قبل أكثر من عقد من الزمان، وصف تقرير للأمم المتحدة قطاع غزة بأنه غير قابل للعيش فيه تقريبا، مضيفا أن الأمر يتطلب "جهودا شاقة" لتغيير ذلك.

واليوم، وبعد ستة أشهر من القصف والتهجير الجماعي والحصار الذي فرضته "إسرائيل"، تبدو مهمة إعادة بناء غزة مستحيلة من الناحية العملية.

أنا باحث ومهندس أنظمة، وبصفتي مدير أبحاث مركز الأنظمة الصحية والإنسانية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، أنظر إلى التقاطع بين الصحة العامة والتعليم، مع التركيز على تحسين الأنظمة للوصول الفعال والعادل إلى الخدمات الأساسية .

أعلم أنه في أفضل الأوقات، يشكل تصميم أنظمة معقدة تشمل الأشخاص والمجتمعات والتقنيات والموارد المحدودة - في كثير من الأحيان مع أولويات متضاربة وتؤثر على شرائح متعددة من المجتمع - تحديًا معقدًا للغاية. إن القيام بذلك في خضم صراع جيوسياسي يجعل المشكلة تبدو غير قابلة للتنفيذ.

ولكن ما نتعامل معه الآن في غزة هو على نطاق مختلف تماما. ويواجه القطاع أزمات متتالية ــ وهي الحالة التي تحدث فيها أزمات متعددة مترابطة بشكل متتابع أو متزامن، كل منها تؤدي إلى تفاقم الأزمة التالية. وبرغم صعوبة النظر إلى ما هو أبعد من أهوال الحرب اليومية في غزة، سوف يأتي وقت حيث يبدأ العالم في التحول إلى التعافي وإعادة الإعمار. ومبعث القلق هو أن الأزمات المتتالية ستجعل هذه العملية أكثر صعوبة، وستؤدي علاوة على ذلك إلى تفاقم التكاليف البشرية لهذا الصراع لسنوات قادمة.



أبعد من عدد القتلى (الشهداء)

وكما يشير تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 الذي يشكك في "صلاحية العيش" في غزة، فإن القطاع المحتل يواجه منذ فترة طويلة مشاكل خطيرة تتعلق بتوفير احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. والدتي، التي تعيش في الضفة الغربية، كثيرا ما تزور غزة بصفتها عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني والأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. كانت تشارك حكايات عن ثقافتها الغنية وأيضًا عن قضايا ملحوظة مثل رائحة الصرف الصحي المستمرة والبطالة التي تتجاوز 45٪.

بالطبع، بعد أشهر من القصف الإسرائيلي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أصبح القلق المباشر هو على حياة الناس. وقد أدى النزاع بالفعل إلى مقتل (استشهاد) أكثر من 33,000 شخص في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

لكن الدمار الذي تسببه الصراعات المسلحة يمتد إلى ما هو أبعد من الخسائر المباشرة. إن المسارات السببية - أي سلاسل الأحداث التي سيتم من خلالها الشعور بالعواقب طويلة المدى - تعني أن الصراع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى أزمات مجتمعية وصحية دائمة. وقد أظهرت الأبحاث أن هذه الأمور يمكن أن تلقي بظلالها على الدمار الناتج عن الصراع النشط سواء من حيث النطاق أو الشدة.

وخلص تحليل لـ13 صراعاً مسلحاً حديثاً أجرته لجنة إعلان جنيف، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، إلى أن الوفيات غير المباشرة تجاوزت الوفيات المباشرة في 12 منها.

يضع التقرير تقديراً متحفظاً مفاده أنه مقابل كل شخص يقتل بشكل مباشر بسبب الحرب، هناك أربعة آخرون يقتلون بسبب عواقبها غير المباشرة - أشياء مثل الأمراض المنقولة بالمياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتدمير مرافق المياه والصرف الصحي، أو الوفيات بسبب الولادة. مضاعفات بسبب انقطاع الخدمات الصحية.

ونظراً لحجم ونطاق الدمار الذي خلفته ستة أشهر من القصف، فإن التأثير المترتب على الحرب في غزة قد يكون أسوأ. وفي حين أن هناك عادة فترة زمنية قبل الشعور بهذه التأثيرات، إلا أنها تحدث بالفعل في غزة. لقد أدى الانهيار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية والأضرار البيئية والنزوح إلى خلق أزمة متعددة الأبعاد.

الأنظمة المدمرة

لفهم التحدي المتمثل في التغلب على الأزمات المتتالية في غزة، يجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة على تأثير الصراع المستمر منذ أشهر.

لقد دمرت الحرب اقتصاد القطاع. وقد قدرت الأمم المتحدة في منتصف فبراير/شباط أن ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية قد تضررت، وأن حوالي 70% من أسطول الصيد في غزة قد تم تدميره.

وفي الأشهر القليلة الأولى من القصف، تعرض ما يقرب من 70% من منازل غزة البالغ عددها 439 ألف منزل ونحو نصف جميع المباني - بما في ذلك المنافذ التجارية - للأضرار أو للتدمير.

وفي الوقت نفسه، أدى تدمير البنية التحتية الصحية في غزة إلى إغلاق حوالي ثلاثة أرباع المستشفيات وثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية، مما أدى إلى ترك 10 فقط من أصل 36 مستشفى بالكاد تعمل – حيث يتم إجراء عمليات بتر بدون تخدير، وتزايدت حالات الإجهاض. بنسبة 300%.

وقد تفاقمت هذه الأزمة الصحية بسبب نقص المياه النظيفة والإمدادات الطبية الأساسية. وقد ساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والجفاف الشديد والإسهال.

وتكافح المستشفيات والعيادات للعمل بدون كهرباء، وقد أصيب أو قُتل (استشهد) العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة نظام الرعاية الصحية. كما تم تدمير العديد من المدارس والجامعات، مما جعل التعليم غير متاح. وعندما تنتهي الحرب، سيخرج الفلسطينيون في غزة من الصراع وقد أصبحت أنظمتهم التعليمية والصحية والإسكانية والاقتصادية معرضة للخطر الشديد.

تكلفة إعادة البناء

هذه العوامل كلها مترابطة. وبعبارة أخرى، فإنها تؤدي إلى تفاقم بعضها البعض وتخلق تأثيرًا متتاليًا للنتائج السلبية على الفلسطينيين في غزة. ولنأخذ على سبيل المثال قضية النزوح الجماعي، حيث أجبر 1.7 مليون شخص على ترك منازلهم التي دمرت إلى حد كبير: ويؤثر هذا على قدرة الناس على كسب العيش، مما يؤدي إلى زيادة الفقر وزيادة خطر سوء التغذية.

وتستلزم آثار الصراع إعادة بناء جوانب متعددة من المجتمع، بما في ذلك الهياكل الاجتماعية والصحة والبنية التحتية والتعليم - والتي تعطلت جميعها بطرق عميقة.

لنأخذ التعليم كمثال آخر: لا يؤثر انقطاع تعليم الأطفال على التعلم الفردي والتنمية فحسب، بل له أيضًا آثار طويلة المدى على الرفاهية العامة للمجتمع. إن صدمة الحرب تعني أن العديد من الأطفال سيواجهون تحديات خطيرة حتى عندما يتوقف القصف. ستؤدي خسارة التعليم إلى إضعاف فرص العمل، مما يؤثر بدوره على الاقتصاد العام.

وستتطلب معالجة هذه المشكلة اتباع نهج متكامل لا يركز على إعادة البناء المادي للمدارس فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا جودة التعليم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. وتتوقع الأمم المتحدة أن مليون طفل – أي كل طفل تقريبًا في غزة – سيحتاجون إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه، ستتطلب إعادة بناء أنظمة الصحة العامة في غزة حلولاً لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا البنية التحتية الأوسع - بما في ذلك خدمات الصحة العقلية وبرامج التطعيم، فضلاً عن توفير الأدوية الأساسية.

إن إعادة بناء المدن التي تواجه أزمات متتالية كتلك التي تواجهها غزة يمثل احتمالا شاقا. ورغم أن المهمة قد تبدو مستعصية على الحل في الوقت الحاضر، إلا أنها ليست مستحيلة التحقيق بالتعاون والتنسيق والشجاعة.

ولكن هذا التحدي يصبح أكثر صعوبة مع كل يوم تمضي فيه الحرب في غزة.

المصدر: The Conversation