فرنسا تقترح فرض عقوبات على "إسرائيل" لإرغامها على إدخال "المساعدات" إلى غزة

وطن: قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط، وربما فرض عقوبات على "إسرائيل" كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه إنه "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، و وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش"، مضيفا أن "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

يأتي التصريح الفرنسي، في وقت تضغط الدول على حكومة الاحتلال من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعيش سكانه بعد 6 أشهر من الحرب، في ظل مجاعة تهدد حياتهم.

وعقب مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي بغارة إسرائيلية، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن واشنطن قد تجعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بسلوكها في الحرب.