رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية في بلجيكا تضامنا مع أهالي غزة

رام الله – وطن: رفع رئيس بلدية "إيفير" البلجيكية، رضوان شهيد، العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية للتعبير عن دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

ونشر شهيد، وهو من أصول مغربية، مقطعا مصورا عبر منصة "فيسبوك"، الاثنين، يظهر رفع العلم الفلسطيني إلى جانب علم بلجيكا وعلم الاتحاد الأوروبي فوق مبنى البلدية.

وقال شهيد: "استجبنا اليوم لدعوة الجمعية البلجيكية الفلسطينية (غير حكومية) برفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية إيفير لإظهار حقيقة أننا إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن هذه الخطوة بمثابة "إدانة الهجمات الإسرائيلية بلا تحفظ، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة منذ أشهر".

وأوضح شهيد أن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة تسببت في مقتل أو اختفاء عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.

وشدد على أنه "يجب أن تظل بوصلة بلجيكا والاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى هي القانون الدولي وحماية الحياة والكرامة وحقوق الإنسان".