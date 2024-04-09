احتجاجا على الحرب في غزة.. نشطاء يرشون مقر حزب العمال البريطاني بالطلاء الأحمر

رام الله – وطن: قامت مجموعة منبثقة عن منظمة Just Stop Oil برش طلاء أحمر على المقر الرئيسي لحزب العمال في وسط لندن، احتجاجا على الحرب في غزة، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال.

وأرسلت منظمة Youth Demand خمسة نشطاء لاستهداف الجزء الخارجي وردهة المبنى في ساوثوارك حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وقالت المنظمة إن "أيدي حزب العمال ملطخة بالدماء. إنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين، وملايين الأشخاص حول العالم، بينما يواصلون التحريض على الإبادة الجماعية".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "في الساعة 2.18 مساء، تم استدعاء الشرطة إلى شارع روشورث، SE1، بعد ورود تقارير عن قيام متظاهرين برش الطلاء داخل وخارج عقار تجاري".

وأضاف: "وصل الضباط إلى مكان الحادث خلال دقيقتين واعتقلوا 12 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أضرارا جنائية".

وفي وقت سابق، قام حوالي 60 عضوا من المنظمة بمسيرة حول وسط لندن من ميدان ترفلغار، وصولا إلى وميدان بيكاديللي إلى داونينج ستريت وإلى ساحة البرلمان، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تدين الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما طالبوا كلا من حزب المحافظين (الحاكم) وحزب العمال (المعارض) بالالتزام بفرض حظر على الأسلحة في الاتجاهين على إسرائيل.

وخارج البرلمان، اتهم أحد المنظمين إسرائيل بأنها "فاشية"، وقال إن زعيم حزب العمال كير ستارمر "مجرم حرب".