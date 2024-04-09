الاحتلال يُفعل لأول مرة "القبة الحديدية البحرية" لاعتراض مسيرة في "إيلات".. المقاومة العراقية تستهدف عسقلان وبئر السبع

رام الله – وطن: أعلن جيش الاحتلال، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن قواته البحرية اعترضت هدفًا جويًا في سماء مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوب فلسطين المحتلة، فيما أعلنت المقاومة العراقية استهداف مواقع للاحتلال في عسقلان والسبع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعة للإنذارات في منطقة إيلات عن تسلل طائرة مسيرة، فالحديث يدور عن رصد قوات سلاح البحرية هدفًا جويًا ، وتمكنت من اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال "القبة البحرية" خلال الحرب الحالية.

و"القبة الواقية" أو "القبة البحرية"، هي نظام دفاع جوي بحري لاعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، مخصص لحماية البنية التحتية البحرية ومنصات الغاز وغيرها من الأصول البحرية، وفق المصدر ذاته.

وكانت صفارات الإنذار دوت الليلة في مدينة إيلات والمناطق المجاورة لها، بسبب تسلل طائرة مسيرة، وفق ذات المصدر.

من جهتها، أعلنت المقاومة العراقية، في بيانين منفصلين، تنفيذ هجمات على مدينتي عسقلان وبئر السبع المحتلتين، جنوب فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة في أحد بياناتها، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في مستوطنة عسقلان، وميناء عسقلان النفطي، وهدفا حيويا في أراضينا المحتلة"، وفق البيان.

وفي بيان آخر، قالت المقاومة العراقية، إنها قصفت قاعدة حتسريم الجوية التابعة لجيش الاحتلال في بئر السبع، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".