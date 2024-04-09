إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات واعتقالات شنها الاحتلال في الضفة

وطن: أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة والقدس.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك على شارع 90 شرقي مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي صوب أحدهم ما أدى لإصابته، والشبان هم حسب أهالي مخيم عقبة جبر: المصاب محمد حسين طبية، وابراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.



وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال، عددا من المنازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها وقطًعت أوصالها بالحواجز.

وأفادت مصادر محلية بمعاودة اقتحام قوات الاحتلال البلدة، لليوم الثاني، ومداهمة وتفتيش عشرات المنازل والمنشآت التجارية، والاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة.

وأشارت المصادر الى محاصرة قوات الاحتلال للبلدة، والانتشار على الشوارع الواصلة بينها وبين البلدات والقرى المجاورة، واقامة الحواجز العسكرية، واغلاق يعض الشوارع بالسواتر الترابية، وتوقيف المركبات والتدقيق في بطاقات ركابها والاعتداء على بعضهم بذريعة البحث عن منفذ عملية اطلاق نار على حافلة للمستوطنين يوم اول امس أمس.

أما في طولكرم،شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين عرف من المعتقلين : جمال صوي ونجليه براء والاسير المحرر أحمد (23 عاما)، بعد مداهمة منزلهم في الحي الشرقي للمدينة، ومحمد ستيتي من منزله في شارع الحدادين بالمدينة، وحسني ابو شنب من الحي الجنوبي، ومحمود صعيدي، ومحمود فريج، من منزليهما في حي الاقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن مهدي الملاح في حي الاقصى واخضعته للاستجواب والتحقيق بعد اقتياده خارج المنزل، قبل الافراج عنه.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على بسطات الباعة خلال اقتحام مدينة ودمرت محتوياتها.

وفي قرية النصارية بالأغوار الوسطى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية، وداهمت منازل فيها.

وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال مواجهات في محيط حاجز المخيم دون التبليغ عن اصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اياد نبيل الخراز بعد اقتحام منزله في منطقة المساكن الشعبية شرقا، فيما اصيب شابا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال انسحابها من المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الكريم زواهرة نجل الأسير المحكوم مدى الحياة محمد زواهرة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب في قرية المعصرة.