"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 186.. الاحتلال يواصل غاراته على قطاع غزة وسط مفاوضات لوقف إطلاق النار

وطن: بعد مرور سبعة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة في القطاع بغارات جوية متواصلة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 32 فلسطينياً في يوم واحد، وتم انتشال جثامين 84 شهيداً في مناطق متفرقة، بما في ذلك خان يونس.

في السياق السياسي، ذكرت مصادر أن الوسطاء قدموا مقترحاً جديداً خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتكون هذا المقترح من ثلاث مراحل.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل، أشار مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أن موقف إسرائيل لا يزال يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في المفاوضات.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 186: