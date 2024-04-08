المقاومة تستهدف مقرّ قيادة "ناحال" الاحتلالي

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دكّها مقرّ قيادة لواء "ناحال" الإسرائيلي، الذي يعمل في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت تحشّداً لجنود الاحتلال في تجمّع "رعيم" الاستيطاني، برشقةٍ صاروخية.

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد توثّق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، من نوع "ميركافا 4"، إضافةً إلى قصف التحشّدات العسكرية التابعة للاحتلال، عند محاور التقدم، في مدينة غزة.

وفي إطار التعاون بين مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت كتائب شهداء الأقصى، موقع "كفار عزة" العسكري الإسرائيلي، برشقة صاروخية، وذلك بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

يُذكر أنّ "الفرقة 98" في جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت، الأحد، مع ألويتها الـ3، بعد 4 أشهر من توغّلها جنوبي القطاع، للمرة الأولى منذ بداية المعارك البرية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، لم يبقَ في قطاع غزة فعلياً إلا لواء "ناحال" و"الفرقة 162"، اللذان يتوليان مهمة تأمين ممر "نتساريم"، في محاولة لمنع سكان غزة من العودة إلى مناطق الشمال.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، السبت، بمقتل 4 جنود في صفوفه، من لواء "الكوماندوس" ووحدة "إيغوز".

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال إلى 604 منذ بداية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 260 قُتلوا خلال المعارك البرية في القطاع.

كذلك، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين اثنين بجروحٍ خطرة، خلال معارك وسط القطاع، و4 آخرين من جراء اشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوبي مدينة غزة، صباح السبت.

المصدر:"الميادين"