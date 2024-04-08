حزب الله يكشف كميناً لجنود الاحتلال قرب "حانيتا".. ويستهدفهم بالمدفعية

وطن: يواصل حزب الله تنفيذ عملياته ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعات جنود الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ضمن دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادها مقاومته.

وأعلنت المقاومة استهدافها مجموعةً للاحتلال أعدّت كميناً، شرقي موقع "حانيتا"، بالنيران المدفعية. وأوقعت أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب، بعد رصد دقيق للتحركات الإسرائيلية واكتشاف الكمين.

وشنّ حزب الله أيضاً هجوماً جوياً عبر مسيّرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، التابع للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً إصابة هدفها بدقة.

كما استهدف مجاهدو حزب الله ‌‌انتشاراً ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع "حدب يارين"، بصواريخ "بركان". ‏

وبالأسلحة الصاروخية، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا المحتلة، وتم استهداف ثكنة "زبدين"، في مزارع شبعا المحتلة، محققةً إصابةً مباشرةً في كليهما.

المصدر:"الميادين"