استشهاد 5 مواطنين بقصف إسرائيلي على وسط القطاع بينهم رئيس بلدية "المغازي"

وطن: استشهد 5 مواطنين بينهم رئيس بلدية المغازي حاتم صالح الغمري مساء اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الداخلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما ادى لاستشهاد 5 مواطنين بينهم رئيس البلدية وإصابة عدد آخر.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت عدة مناطق وسط قطاع غزة منذ عصر اليوم.

وارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ 185 يومًا على التوالي، إلى 33 ألفًا و207 شهداء، بالإضافة لـ 75 ألفًا و933 مصابًا بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.