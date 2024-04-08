الاحتلال يمنع رفع الأذان وأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح في حوسان

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رفع الأذان وأداء الصلوات في قرية حوسان، غرب بيت لحم .

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان وأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح في مسجد أبو بكر بمنطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، بعد أن أغلقتها بالكامل منذ صباح اليوم، ومنعت تنقل المواطنين، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

يشار إلى أن الاحتلال شدد حصاره على قرية حوسان، وأحكم إغلاق مداخلها، ونصب عددا من الحواجز العسكرية فيها.