تفاصيل المقترح الجديد في جولة المفاوضات القائمة بخصوص قطاع غزة

وطن: كشفت مصادر صحفية تفاصيل المقترح الجديد الذي طرح في جولة المفاوضات القائمة في العاصمة المصرية القاهرة، بخصوص قطاع غزة.

ونقلت "الجزيرة" عن المصادر أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على 3 مراحل.

-وتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

-وتضمن المقترح قبول إسرائيل فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

-المقترح يتضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال.

-و تضمن إفراح إسرائيل عن 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي أحكام المؤبد في المرحلة الأولى.

-المرحلة الثانية تتضمن إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام



-المقترح لم يتضمن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالمرحلة الثانية أو انسحاب إسرائيل



- المقترح تضمن إطلاق 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات في المرحلة الأولى

المصدر: "الجزيرة"