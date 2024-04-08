نتنياهو يعلن "تحديد موعد" للهجوم على رفح

وطن: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

ولم يحدد نتنياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".

وقال نتنياهو: "تلقيت تقريراً مفصلاً عن المفاوضات في القاهرة نحن نعمل طوال الوقت لإنجاز اهدافنا وفي مقدمتها عودة كل المختطفين وتحقيق نصر مطلق على حماس".