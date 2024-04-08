الاحتلال يشدد حصاره على قرية حوسان غرب بيت لحم

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارها لقرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال أحكمت إغلاق مداخل القرية كافة، لا سيما منطقتي "الشرفا" و"المطينة"، ونصبت عدة حواجز عسكرية فيهما، وأعاقت وصول المواطنين إلى منازلهم في القرية، وكذلك في بلدة نحالين وقرية وادي فوكين، الأمر الذي اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية في منطقتي "الشرفا" و"المطينة" على إغلاقها، إضافة إلى منع المواطنين من الوصول إلى مسجد أبو بكر في "المطينة" لأداء الصلاة.