شرطة الاحتلال تُزيل خيمة عزاء الشهيد وليد دقة وتعتقل خمسة أشخاص

وطن: أزالت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، خيمة عزاء الشهيد الأسير وليد دقة في مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ1948، واعتقلت خمسة أشخاص.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اقتحمت خيمة العزاء، قبل أن تزيلها، واعتقلت خمسة أشخاص من أقارب الشهيد دقة، بعد مداهمة منزل العائلة، كما اعتدت على آخرين وأطلقت صوبهم الغاز السام المسيل للدموع.

وأكدت عائلة الشهيد دقة أن السلطات الإسرائيلية احتجزت جثمان نجلها، ومنعت العائلة من فتح بيت عزاء في ساحة منزلها الخاص.

واستُشهد القائد الوطني، الأسير وليد دقة (62 عاما) الذي أمضى بمعتقلات الاحتلال 38 عاما، أمس الأحد، داخل مستشفى "آساف هروفيه"، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الإفراج عن دقة، رغم تدهور حالته الصحية جراء إصابته بمرض السرطان.