انتخاب نضال شاهين رئيسا لبلدية بيرزيت والمهندس عوض الله عواد نائباً له

وطن: انتخب نضال شاهين رئيسا لبلدية بيرزيت والمهندس عوض الله عواد نائبا لرئيس البلدية، في دورة الانتخابات الجديدة.

وأكد نضال شاهين أن المجلس البلدي الجديد لبيرزيت سيسعى جاهدا لتقديم الافضل للمواطن وتطوير ما يمكن تطويره في المدينة، مضيفا أن هذه الفترة ستكون بمثابة فترة جوهرية في تاريخ بلدية بيرزيت.

بدوره، قال المهندس عواد أن هذا الانتخاب سيكون في مصلحة المواطن وذلك من خلال تقديم الأفضل لأهالي المدينة، مضيفا أن الخطوات التطويرية والمشاريع القادمة في غاية الأهمية لبيرزيت، مع العلم أن المهندس عوض الله كان له دورا بارزا في تدشين مشاريع عديدة في بيرزيت.

يشار إلى أن رجل الأعمال المهندس عوض الله عواد تم إنتخابه لعدة مجالس متعاقبة في بلدية بيرزيت، وهو أيضا نائب رئيس نقابة قطاع النقل العام في فلسطين، وعضو مجلس إدارة في عديد المؤسسات الوطنية والشركات والمؤسسات في فلسطين، وهو رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الإسلامي.