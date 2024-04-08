ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.207 والإصابات إلى 75.933 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.207، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75.933، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن32 ارتقوا و47 أصيبوا إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.