الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33207 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33207، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75933، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر جديدة بحق المواطنين، أسفرت عن استشهاد 32 وإصابة 47 آخرين إثر عدوان الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة الماضية.